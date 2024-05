Ex-BBB 18 manda a real sobre desabafos de participantes: “Grande ilusão”

Ana Paula Costa deu a cara a tapa e contou detalhes sobre sua vida pós BBB em entrevista à Revista Caras. A ex-participante deu conselhos para os ex-BBBs após muitos reclamarem da falta de oportunidades que estariam tendo depois da sua passagem pelo reality.

“Sempre foi difícil, recebi pouquíssimas oportunidades. Sempre que eu participava de alguma coisa o local recebia uma enxurrada de haters. Foi um horror, fui atacada na rua diversas vezes. Não são todos que saem bem, apenas algumas pessoas do elenco que realmente terão grandes oportunidades, o resto é uma grande ilusão”, afirma.

“Eles estão reclamando porque estão comparando a sua trajetória com a de outros participantes. Mas cada um é cada um. Sempre foi assim, existem cerca de 400 ex-BBBs, se você falar o nome de 50 que você lembre, já é muito. Percebam que da mesma forma que pode ajudar, pode prejudicar”, opina.

As inscrições para o BBB 25 estão abertas. Nesta temporada, a produção orienta a se inscrever como dupla. Pouco se sabe sobre a nova dinâmica, mas Ana Paula avisa: “O BBB é um sonho ilusório. Você vai do luxo ao lixo com muita facilidade, todo o glamour acaba quando você sai, e a conta uma hora chega. O pós é o resultado de tudo que você fez dentro do jogo. Jogue, se jogue, mas não esqueça que o jogo acaba e a vida continua”, finaliza.