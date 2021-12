“Eu sou sexy quando tem que ser, mas sou da IGREJA. Meu tabaco é caro!” Diz Simaria em show na Farofa da Gkay.

Na Farofa da Gkay, Simaria, uma das atrações da noite, brincou dizendo: “Meu tabaco é caro”. A cantora está solteira desde setembro.

Simaria foi uma das atrações da Farofa da Gkay, solteira e de vestido curtíssimo, a cantora animou os convidados da noite.

Simaria foi uma das atrações da segunda noite de festa da Farofa da Gkay. O evento que está pegando fogo e virou assunto nas redes sociais contou com a presença de vários nomes da música pop brasileira, entre eles, Pedro Sampaio, Deolane Bezerra, Xande Aviões e Simaria.

Simaria em show na Farofa da Gkay. Foto: Reprodução.

Solteira, livre, leve e solta, Simaria se separou do espanhol Vicente Escrig em setembro deste ano e desde a data tem circulado sozinha por aí.

No palco da Farofa, a cantora declarou: Eu sou sexy quando tem que ser, mas sou da igreja.” Logo a dona da festa, Gkay falou para Simaria: “Você é gostosa pra c.. tem um monte de gente pedindo pra ficar com você…” Simaria brincou passando a mão a região íntima: “Meu tabaco é caro!”







Simaria se apresentou sozinha no palco do evento, sem a irmã, pois Simone está se recuperando de um procedimento cirúrgico. Ela também anunciou a volta da dupla aos palcos. O próximo show será em São Paulo, dia 18 de dezembro.

Simaria e seu vestido avaliado em 35 mil reais. Foto: Reprodução.

Para o evento, a cantora usou vestido avaliado em 35 mil reais da grife David Koma. O responsável pelo Styling da moça é o queridinho das famosas, Yan Accioli… fina!