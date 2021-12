Em tom de humor, Rafa Uccman, gonga look de Matheus Mazzafera no Beach Park.

Alok e o Beach Park inauguraram um novo brinquedo, o Tobomusik. A inauguração contou com a presença de Matheus Mazzafera e Rafa Uccman.

Matheus Mazzafera usou um look nada convencional para inauguração de um brinquedo no Beach Park e foi gongado pelo amigo.

O que seria da vida se não fosse a gongação? Seria tudo muito chato, sério e querendo ou não, estamos aqui nesta vida para nos divertir!

Matheus se vestiu especialmente para a inauguração do Toboágua do Alok, um novo brinquedo disponível no Beach Park. A nova atração do parque aquático leva o nome de Tobomusik e seu diferencial está nos efeitos visuais e sonoros. Um série de famosos e influenciadores estavam lá e Mazzafera marcou presença.

Mas o mais engraçado é Rafa Uccman encontrando com o influenciador mineiro. Matheus foi de luvas, tanga, cropped e tamanco! Eu confesso que achei o visual bem engraçado e um tanto quanto nonsense…





Quando Matheus se aproxima, Rafa já começa os comentários com relação ao look do amigo. Compara as luvas do influenciador com luvas para desentupir vaso sanitário (risos). Fala de sua tamanca e Matheus diz que é um calçado da Givenchy. Como se a marca ou grife desse o aval pra beleza de um item ou coisa assim. Errado! Não é porque você veste um grife e a peça é caríssima que ela garante a beleza do produto. Conceito errado bebê!

É fato que Rafa atualmente é um dos influenciadores mais divertidos e com humor inteligente na internet e acabou ganhando uma base de fãs imensa por conta de vídeos como este!

Vai colocar um chinelinho Matheus! Next!