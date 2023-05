“Eu só sei chorar”, desabafa Gabi Brandt sobre puerpério

Influenciadora deu à luz e decidiu usar suas redes sociais para desabafar sobre a fase após o nascimento do seu filho, Beni

Só quem foi mãe vai entender as dores e as delícias de ser o que é. Gabi Brandt soltou o verbo e falou detalhes sobre a sua vida pessoal após o nascimento do seu filho, Beni. A influenciadora não teve papas na língua e disse que só chora.

“Apareci! Sabia que o puerpério era difícil, hormônios, loucura, confusão… mas não lembrava que era tanto, ou pode ser que desta vez esteja sendo mais. Eu só sei chorar, meu olho está inchado pra caraca. Choro por tudo. Caiu a colher no chão, eu estou chorando”, disse ela.

Gabi ainda fala sobre o amor incondicional. “Pego o Beni no colo, olho para ele… ele deve pensar que a mãe dele é uma louca porque só sei chorar. Choro de uma lágrima atrás da outra e de soluçar de tanto que eu amo essa criança. Olho e falo ‘Meu Deus do céu, eu vou morrer de tanto amor'”, contou.