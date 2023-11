“Eu seguirei em busca do amor verdadeiro”, dispara Gil após desilusão

Gil do Vigor não escondeu seu desejo de voltar a morar no Brasil e esse foi um dos principais motivos para ele perder o seu contato. O estudante contou que conheceu uma pessoa, mas acabou ficando no 0X0 após dizer que não tinha vontade de se mudar para os EUA.

“Estava conversando com um rapaz lindo e incrível, que desejava casar, construir uma família, mas ele me perguntou se eu desejava morar nos Estados Unidos e quando eu respondi que não, ele disse que não continuaria conversando comigo pois não se imagina morando em outro país que não seja o USA [sigla em inglês para Estados Unidos da América]”, relatou o ex-BBB.

“Mas eu seguirei em busca do amor verdadeiro, alguém que seja meu cúmplice, que seja honesto, que esteja ao meu lado”, declarou o economista que faz PhD em uma universidade nos Estados Unidos.