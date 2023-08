“Eu não esperava sair do ‘Mulheres'”, dispara Regina Volpato

A apresentadora da TV Gazeta contou detalhes sobre sua vida pessoal ao Canal do Vannucci no Youtube

Regina Volpato mostrou que sabe muito da vida e disse que não tem problemas em mudar rotas e se reinventar nos caminhos que a vida propõe. A apresentadora contou sobre sua saída da TV Gazeta e contou que não esperava sair do ‘Mulheres’ até porque gostava muito do programa.

“Eu não esperava sair do Mulheres’, eu esperava sair de férias no mês de julho e estava planejando as minhas férias de janeiro, por um triz chamado intuição eu não comprei as minhas passagens para as férias de janeiro, fui pega de surpresa e tive que remodelar a minha vida inteira”, iniciou.

Ela ainda completa, falando sobre os trilhos da vida. “Não tenho problema em refazer planos e recalcular rota, eu achava que ia comemorar o aniversário do programa. Foi uma fase muito feliz no programa, não foi uma decisão fácil, eu estava muito confortável, era muito gostoso”, finalizou.