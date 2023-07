“Eu me sinto ridículo atuando com influencer”, diz João Guilherme

Em entrevista com Blogueirinha, o ator conta que se sente perdido quando vai fazer o papel de influencer

Seu jeito humilde e despojado não permite que ele se nomeie como influencer. João Guilherme deu uma entrevista reveladora para a Blogueirinha e não deixou de falar sobre os seus papéis nas telinhas do streaming e da televisão. Na conversa, ele contou que tem dificuldade para encarar o personagem e que fica perdido.

“Eu tenho muita dificuldade, porque eu me sinto meio ridículo atuando, eu procurando esse lugar de influencer, eu fico me achando muito… Eu não me convenço”, disse.

Ele ainda completa: “Então sou eu, eu faço eu? Fico em conflito, às vezes acho que está muito eu e tem gente que acha que está uma maravilha. Sou bom de publi”, finalizou.