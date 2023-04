“Eu estava em um limbo, sem vontade de me cuidar”, dispara Wanessa Camargo sobre tempos antes do divórcio

Cantora deu um salto na carreira após o término do casamento com o empresário Marcus Buaiz e diz que se sentia confortável dentro da relação morna

Depois de 17 anos de casada com o empresário Marcus Buaiz, Wanessa Camargo decidiu dar detalhes de como estava sua vida antes de terminar o relacionamento. A cantora contou, em entrevista à Quem, que sua vida estava morna e ela não tinha nem vontade de se cuidar.

“Sabe quando a vida está morna, confortável, segura e você sabe o que vai ser feito do começo ao fim? Estava em um limbo, sem inspiração, sem vontade. Era como se eu estivesse anestesiada, morta em vida”, disse.

Vale ressaltar que seu mais novo trabalho foi lançado ontem (28), e fala um pouco sobre o seu reencontro com ela mesma, nomeado de ‘Livre’. “Não tinha vaidade, vontade de me cuidar. Precisei buscar quem eu era para me sentir viva”, disparou

Hoje, a musa está namorando o seu antigo affair, Dado Dolabella. Só depois que comecei a resolver a minha vida pessoal internamente e externamente me deu vontade de voltar a trabalhar e cantar de novo. Um furacão passou pela minha vida. Achei muito rico esse processo. Tinha muitas emoções ali e comecei a sentir o desejo de falar dos meus sentimentos”, finalizou.