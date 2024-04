Estrutura do show de Madonna começa a ser montada na Praia de Copacabana

Não perco um ato de Madonna após ela confirmar que está vindo para o Rio de Janeiro. Descobri que a estrutura do seu show já começou a ser montada em frente ao Copacabana Palace. A prefeitura informou que aguarda mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana para o show gratuito da cantora.

O que fiquei sabendo até então é que será a maior pista de dança da história em um show ao ar livre. Aloca! A prefeitura do Rio vai seguir as orientações de segurança conseguiram no final do ano, com seu famoso Réveillon.

O show da cantora marca o último ato da ‘Celebration Tour’ e único show da musa no Brasil no dia 04 de maio. Sei também que quase todos os apartamentos da orla de Copacabana já estão lotados e quem está procurando apartamento ou hotel está tendo dificuldade de achar algo em conta.