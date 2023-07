Estrela fica sabendo que Sônia Abrão prefere Susi do que Barbie e a presenteia

Jornalista usou suas redes sociais para agradecer ao presente enviado pela empresa de brinquedos que disputa espaço no mercado coma Mattel

Barbie que nada, Sônia Abrão quer saber de ser feliz com a sua Susi. Aloca! A apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ usou o seu Instagram pessoal para agradecer o presente enviado pela Estrela. Sônia não deixou de contar que prefere muito mais a Susi do que a Barbie.

“GENTEEEEEE!!!! Olha o que eu acabei de ganhar: a SUSI!!! É da edição SUSI CLÁSSICA NOS EMBALOS DO ROCK, um relançamento de 1971/1972. A ESTRELA me deu esse presente pq eu disse, no A TARDE É SUA, que gostava mais da SUSIE que da Barbie!!! E sempre gostei mesmo!”, ecsreveu na legenda.

A apresentadora não se conteve e disse que sua paixão pelo boneca vem detempsok antes. “Nem preciso dizer que tô apaixonada por essa bonequinha roqueira e lindinha, né? Olha só o modelito de veludo molhado, as meias pretas, o cabelão!!!! Além disso, faz vários movimentos! Um arraso! Não é à toa que escolhi Deep Purple, direto de 1972, como trilha sonora pra ela!!! Vamos curtir muito juntas!”, finalizou.