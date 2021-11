“Estamos vibrando a mesma energia”, diz Laura Keller sobre novo namorado.

O amor está no ar. Laura Keller e Gustavo Saad assumem namoro e se declaram nas redes sociais por fotos e textos.

A modelo e influenciadora Laura Keller assumiu seu romance com o tatuador Gustavo Saad.

Ahhh a querida e descolada Laura Keller está de boy novo minha gente. Isso mesmo, a influenciadora agora assumiu seu namoro com o tatuador e gato Gustavo Saad.

Laura define seu encontro com Gustavo como algo inesperado, pois a influenciadora digital mora no Rio de Janeiro e o tatuador mora em São João da Barra. Perguntada sobre o romance, Laura diz que Gustavo é super família e que possuem muitas coisas em comum. Em outras palavras, sabe aquele coisa de afinidade mesmo? Então, é este sentimento que Laura Keller passa ao falar de seu novo namorado.

Laura Keller se declara pra Gustavo Saad. Foto: Instagram

O casal também assumiu a relação nas redes sociais. Declarações e fotos postadas nas contas de ambos deixam bem claro esta sintonia. Em um dos posts, Laura keller diz: “Eu que achei que meu coração estaria gelado, fechado, em greve para sempre. Pensei: sou mãe, não tenho tempo pra isso. Tenho um filho, quem vai aceitar o pacote completo? O universo conspira sempre a nosso favor, basta acreditar e fazer por onde. Obrigado por abraçar, aceitar e querer todo esse pacote de amor que eu e meu filho temos para oferecer.”

Gustavo Saad posta foto e declaração para Laura Keller. Foto: Instagram.

Mas Gustavo também deixa claro que está muito feliz com a nova namorada: “Depois eles voltaram para a cama, e ele a puxou para bem perto, feliz por estar simplesmente abraçado a ela. Quando Laura pegou no sono em seus braços, observou-a enquanto dormia. De vez em quando ele tirava o cabelo de seus olhos, revivendo a noite, lembrando de todos os detalhes, e sabendo no fundo do coração que havia encontrado a mulher com quem queria passar o resto de sua vida”.

Hummm só no romance! Será que vem casório por aí? Felicidades Laura e Gustavo!