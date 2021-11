“Já dei toco em vários famosos” diz Anitta. Me conta essa história amiga!

A cantora Anitta esteve presente no Saladasato para um bate papo com Sabrina Sato, Virgínia Fonseca, yarley e kika sato.

A cantora Anitta participou do Saladasato e fez várias revelações… até de sua “cistite de lua de mel”.

Entrevistar Anitta é certeza de muitas revelações que rendem na mídia. E eu Kátia Flávia, que não perco nada quando o assunto é mídia e fofoca, trago aqui todos os babadinhos que rolam por aí…

Bom, a cantora que atualmente mora em Miami e segue com sua carreira internacional, deu várias declarações no programa Saladasato, comandado por ninguém mais, ninguém menos a japa mais famosa do Brasil, Sabrina Sato.

A cantora contou que já deu toco em vários famosos. Foto: Reprodução.

No bate-papo que contou com a presença de Virgínia Fonseca, Sabrina, Yarley e Dona Kika Sato, Anitta contou que já deu toco em vários famosos que se mostraram interessados nela. Sem papas na língua, com aquele jeitinho Anitta de ser ela contou que: “Eu já dei toco em gente muito infinitamente mais famosa que eu, mas o problema é que aqui essas pessoas muito muito famosas não estão acostumadas a tomar toco e quando toma toco, fica puto.”

Anitta conta tudo no Saladasato. Foto: Reprodução.

A cantora também revelou um segredo quando Sabrina pediu para que os famosos presentes revelassem algo que ninguém sabia. Prontamente Anitta respondeu que tem cistite de lua de mel e explicou que não é causado por bactérias e sim por seu parceiro ser avantajado. Olha isso minha gente…

Anitta amiga, eu também já dei toco em muitos famosos, sei bem como é…