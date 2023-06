“Esses dois vermes vão pagar na Terra em vida!”, dispara Gominho

Traição de Rodrigo Godoy contra Preta Gil com sua ex-personal stylist deu o que falar nas redes sociais e Gominho, amigo pessoal da cantora, não ficou calado

Depois que Preta Gil contou que está precisando contar com a ajuda de profissionais da saúde para lidar com a traição onde Rodrigo Godoy, seus amigos não ficaram calados e partiram para as redes sociais. Gominho foi um deles que não teve papas na língua ao falar sobre traição de Rodrigo Godoy com a ex-personal stylist da cantora.

“Esses dois vermes vão pagar na Terra em vida! Não existe outra vida pra gente como eles pagarem a nojenta!”, escreveu em seu Twitter.

Vale ressaltar que Gominho é um dos amigos que ficaram ao lado de Preta Gil no seu tratamento contra o câncer de intestino.