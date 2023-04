Esquecida pelo mercado publictário, Deolane rebate críticas sobre publi: “Não generalize, tá feio”

Camila de Lucas e Juliette fizeram stories no Instagram sobre as publicidades falsas que rolavam soltas nas redes sociais para pegar dinheiro dos seguidores

A advogada, depois de uma participação horrorosa no reality ‘A Fazenda’, foi definitivamente esquecida pelo mercado publicitário e fazia tempo que Deolane não dava as caras aqui na coluna, mas agora ela veio para fazer sobre as falsas publis do Instagram, claro. Depois que Camila de Lucas e Juliette soltaram o verbo sobre as publicidades que tiravam dinheiro do público, ela pediu para que não generalizassem e ainda expôs casos de influenciadores que falam de bebidas alcoólicas.

“Não generalize. Quando eles falam: ‘Preste atenção’, realmente, preste atenção, não só no influencer, mas em tudo. Não adianta falar do amiguinho e falar sobre bebida alcoólica. Recado dado”, disse ela.

A advogada ainda completa: “Chega um monte de publicidade que eu não concordo, esse negócio de renda extra eu não concordo. Vocês influenciadores deveriam se unir mais, tá feio”, finalizou.