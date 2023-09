Esposa de Regis Danese explica vídeo após acidente: “Preocupação com o show”

Kelly Danese teve que dar o ar da graça na web para explicar o motivo do seu marido ter gravado um vídeo logo após o acidente

Estamos todos em oração por Regis Danese, que sofreu um acidente grave de carro. Acontece que a web começou a questionar o motivo dele gravar um vídeo logo após o acidente e sua esposa, Kelly, não deixou de usar as redes sociais para contar detalhes sobre o fato, dizendo que sua preocupação era o show que ele tinha naquela noite.

“Ele falou que a preocupação dele era com o show, com as pessoas, ele queria dar uma satisfação e falar que não iria conseguir fazer o show, e também pedir oração”, contou ela.

Ela ainda pede que as orações continuem: “Está em recuperação, está na UTI para se recuperar. Está com algumas fraturas na costela, com o braço quebrado, mas isso aí vai ficar para depois, agora o foco era realmente o intestino, mas ele está bem”, disse ela, que revelou que Regis realizou novos exames e dependendo do resultado ele pode receber alta no próximo domingo, 3. “Continuem orando”, pediu.