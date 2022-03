Eslovênia revela que suas prioridades são Lucas e… Pedro Scooby! Acredita?

A moça com nome de país fez esta revelação ao Barão da Piscadinha para surpresa do próprio e do público

O negócio é recalcular rota e achar outro caminho para si mesmo quando o paredão está se aproximando. E Eslovênia tanto sabe disso que já reparou que sua batata está assando e dificilmente escapa do próximo paredão. Na academia, nesta madrugada, (21), a moça estava conversando com Lucas, seu affair, sobre alianças no jogo e fez uma revelação que chocou o engenheiro. “Acho que todo mundo fica por si depois de terça-feira, como que eu entro nesse grupo [Natália, Jessilane e Lina]? Eu vou querer proteger você e Pedro! E Eli ou Laís, quem ficar”, para surpresa do Barão que soltou um belo: “Pedro????”. Mas Eslovênia explicou que se ainda se mantiverem grupos se manterá ao lado de quem está atualmente e o que une os Lolliflopers e as Comadres são os pensamentos similares, mas que isso não define se são um grupo ou não. Enquanto isso Pedro tem a moça como foco de voto. Como que isso ficará hein leitor(a)? Na academia, Eslô diz que irá proteger Lucas, Scooby e o lollipop que voltar do paredão. #BBB22 pic.twitter.com/HgYK6k6TFw — Eslô Marques 🇸🇮 (@eslomarques) March 21, 2022