Eslô descobre que é o Mick Jagger do ‘BBB22’, fala sobre Juliette e tem surpresas de Luan Santana e Lucas

A moça com nome de país foi a 11ª eliminada do reality show, mas saiu muito feliz e cheia de memes

Após sair da casa mais vigiada do Brasil neste domingo, (3), Eslovênia foi bater um papo na ‘Rede BBB’ com Rafa Kallimann e se divertiu ao saber os memes que tem e com o presente do eliminado.

Eslô ganha presente em saída do BBB22 (Foto: Reprodução)

Rafa, surpreendentemente foi muito legal com a miss, e a recebeu de braços abertos contando tudo sobre a participação dela, inclusive a “Maldição de Eslovênia”, que sempre estava ao lado do eliminado da semana. A moça com nome de País se divertiu e disse que tinha comentado com Lucas, que tinha certeza que o problema era ela, mas não sabia que era tanto assim. Inclusive, ela ganhou como ‘Presente do Eliminado’, uma camiseta rosa com duas setas, escrito: “Alto Risco de Eliminação”.

Eslovênia também comentou sobre a comparação com Juliette ao ver vídeos dos participantes falando sobre a semelhança entre elas: “Antes de entrar no ‘BBB’, me questionavam sobre isso e lá dentro também, de ter uma coisa parecida com a Juliette. Isso se tornou pesado, porque se criava uma expectativa que não vai [ser cumprida]. Tinha medo disso também, não vou ser hipócrita, as pessoas criarem uma expectativa em mim e na hora aquilo [não ocorrer], porque jamais vou ser. Sou única, tenho meu jeito, é uma comparação delicada. Mas o povo já sabe que é bem diferente, né?”, desabafou. Depois, ganhou um vídeo exclusivo de Luan Santana cantando “Morena” em uma versão só para ela — a miss é Luanete fanática, inclusive, tinha um fã clube pro cantor.

E o Luan Santana que cantou uma versão de 'Morena' exclusivamente pra Eslô? #BBB22 pic.twitter.com/8ftv2eUtig — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 4, 2022

Eslô ainda bateu um papo com seu amado, Lucas, e o Barão do Romancezinho, contou que se emocionou muito com a saída dela e a está esperando. Inclusive, já tem churrasco marcado com os sogros viu? Quando chegou ao hotel, ela se deparou com um banquete enviado pelo namorado com comida japonesa e batata frita do MC Donald’s, do jeitinho que ela havia sonhado. Muito fofos né?

