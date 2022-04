Na Austrália, Eslovênia já está no paredão! Gustavo é novo líder e formação de paredão é hoje (1º)!

A moça com nome de país já sabe que dessa vez ela não escapa e o paredão é formado hoje hein?

Eita que agora na reta final do ‘BBB22’ vai ser aquela correria que a gente A-M-A! Ontem, (31), tivemos a 11ª prova do líder, com o apoio de Vick, e quem levou a melhor na pontaria foi Gustavo! E o que isso significa? Eslovênia no paredão!

É ELE! É O BEATS! 💪🐺 pic.twitter.com/TALvdrFKnP — Gustavo Beats 🐺 (@gustavo_beats) April 1, 2022

O bacharel em Direito já deixou claro que colocaria a participante no paredão assim que ganhasse o líder, então ele já está mais do que pronto para a indicar. Só que os participantes não sabem, mas a formação de paredão será hoje à noite, (1º).

A dinâmica da semana será a seguinte: hoje temos ‘Prova do Anjo’ — que será autoimune — e o felizardo coloca três pessoas no Monstro; à noite, ao vivo, Gustavo terá que indicar duas pessoas — um castigado pelo Monstro e outra pessoa da sua escolha (Eslovênia se não for anjo ou castigada pelo Monstro) — e a casa vota no confessionário colocando mais uma. Ou seja, paredão triplo que terá eliminação já no domingo, (3) — que também terá ‘Prova do Líder’ e formação de paredão.

Aliás, a indicação de Eslovênia virou piada e Paulo André, que com Douglas foram escolhidos para o VIP do líder, mostrou o totem de paredão, e brincou: “Eslô, você hein?”. E a moça com nome de país riu e respondeu: “Calma aí!”. Douglas engasgando ao fundo é um show à parte…

PA zoando a Eslô que já tá no paredão e o DG engasgando 🗣🆘️ #BBB22



pic.twitter.com/FAYbhhE1U9 — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 1, 2022