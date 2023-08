Eriberto Leão mira em nova carreira após abandonar a Globo

Em entrevista à Revista Caras, o ator contou detalhes sobre os novos rumos que pretende levar a sua carreira

Não é segredo para ninguém que Eriberto Leão finalizou a sua carreira na TV Globo, mas o que não sabíamos até então é que o ator tem planos para sua carreira e deu detalhes para à Caras.

“Acho que não é sobre se reinventar, e sim continuar a jornada, com vários ciclos, estágios e etapas”, contou Eriberto.

O ator tem um projeto no mundo da música com pegada brasileira e rock n´roll. “Meu primeiro disco vem aí, com uma pegada rock’n’roll, claro, mas será ligado ao sertão. O sertão que nos habita e o interior do País. Minha carreira musical alimenta a minha alma, me faz estar em conexão com meus propósitos mais verdadeiros. A música é capaz de salvar a humanidade, como disse Tom Jobim”, declarou.