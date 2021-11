“Era bom ela ficar quietinha, só cantando”, dispara Diretor Goiabinha contra Anitta em podcast.

Em podcast, o ex-diretor do SBT, Goiabinha disparou críticas à cantora Anitta dizendo ela deveria abrir a boca só pra cantar.

O diretor Goiabinha mandou a braba contra a Anitta em podcast Mais Que Uma Infância, ao falarem sobre o funk brasileiro.

Parece que os homens da faixa acima dos 50 andam bastante incomodados com a popstar Anitta, pois é sempre um comentário negativo com relação às declarações da cantora que hoje em dia mora em Miami…

Desta vez quem deu declarações sobre a postura de Anitta foi o diretor Goiabinha. Ele trabalhou no SBT por anos e dirigiu ninguém menos que Gugu Liberato. Inclusive o senhor tem o apresentador tatuado no ombro…

Em um trecho do podcast de Rebeca Agapito, o assunto era o Funk Brasileiro, e Goiabinha se mostrava um pouco indignado com relação às letras de Funk. A apresentadora tenta dar uma esplanada e Goiabinha revela que é um dos “culpados” pelo ritmo ter ganhado as programações de tv.

Se o assunto é Funk, é óbvio que chegariam em Anitta, já que ela é a representante do gênero musical no exterior. Quanto à cantora, Goiabinha foi categórico: “Era bom ela ficar quietinha, só cantando… quando ela fala de outra coisa ela só fala m*. Não é verdade? A apresentadora ri e responde que não acompanha as “coisas” que Anitta fala, mas ressalta que ela é inteligente. Ele concorda e pontua que: Ela pra fazer uma tatuagem onde ela fez, ela é inteligentíssima, ela quer chamar atenção. Rapidamente ele olha para Jorge Santana, que também era outro convidado do programa e pergunta se ele viu onde era a tatuagem… Jorge ri sem graça e Goiabinha também…

Falem mal mas falem de mim, enquanto isso Anitta passa ganhando dinheiro como nunca e livre pra fazer o que quiser com sua vida pessoal, assim como toda mulher deve ser…