Lorena Simpson está de volta? A rainha das pistas participa de uma festa este final de semana!

A cantora que foi ícone das pistas embaladas por tribal music e dance participa de um evento este final de semana, a festa Essence Universo Tommy Love, que acontece neste sábado.

Flyer da festa Essence Universo Tommy Love. Foto: Divulgação.

Lorena se tornou um grande expoente da cena LGBTQIAP+ quando lançou seus sucessos “Can’t Stop Loving You” e “Brand New Day” em parceria com o famoso Dj Filipe Guerra. Já se apresentou em muitas casas noturnas como Blue Space, Candy e The Week. Ela também fez trabalhos com dois grandes nomes da cena pop, no álbum de remixes de Pabllo Vittar e também com Anitta.

Card de lançamento de Brand New Day com Filipe Guerra. Foto: Divulgação

Com voz potente e ritmo contagiante suas músicas agradam bastante a cena gay e como os eventos estão voltando a tona, a diva dance não poderia ficar de fora. Na Essence Universo ela se apresentará com o DJ Filipe Guerra.

Lorena Simpson coleciona vários sucessos nas pistas de dança. Foto: Isto É.

A festa acontecerá no Espaço Open Air e contará com a apresentação de 15 djs da cena tribal eletrônica, terão também dançarinos. O evento ainda contará com área de alimentação e ambulância.

É pra se jogar queridinha!