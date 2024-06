Equipe de Virginia se pronuncia sobre veto de Matheus Vargas de programa

O que? A relação de Virgínia com o seu cunhado, Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe pode estar por um fio. O que aconteceu foi que o cunhado teve sua participação vetada pela produção do ‘Sabadou com Virginia’ e ele poderia ter ficado muito chateado com o ocorrido. As informações são de Fábia Oliveira.

“Informamos que as publicações veiculadas na imprensa sobre o veto de Virgínia ao seu cunhado não são verdadeiras. A apresentadora não tomou conhecimento do pedido feito à produção, que por sua vez não deu negativa e sim, respondeu que iriam verificar internamente. Vale ressaltar que Virgínia acaba tendo conhecimento das atrações no dia da gravação, ela confia na equipe capitaneada por seu diretor, João Mesquita”, disse o pronunciamento.

O suposto veto teria deixado tanto Matheus Vargas quanto sua namorada, Hariany Almeida, chateados com Virginia. Vale lembrar que há boatos de que as concunhadas não se dão bem desde que a ex-BBB iniciou seu relacionamento com o filho de Leonardo.