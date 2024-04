Equipe de MC Ryan esclarece ocorrido com a Polícia Federal

A equipe de Mc Ryan se pronunciou após os seus fãs ficarem preocupados ao ver ele ser levado até a sede da Polícia Federal em São Paulo. O fato não passou de um mal entendido diante dos seus carros de luxo, que foi resolvido em instantes e sem maiores complicações. Segundo o Cidade Alerta, da Record, o artista teve sua Ferrari, avaliada em R$ 5 milhões, apreendida para ser averiguada. No entanto, o famoso logo foi liberado.

Após sua liberação, a equipe de MC Ryan soltou um comunicado para esclarecer o ocorrido. “O cantor Mc Ryan SP retornou hoje, 10 de abril, da Europa, onde cumpria compromissos. Ainda na tarde desta quinta, em São Paulo, ao sair com sua Ferrari na Avenida do Estado, ele foi surpreendido por policiais. Encaminhado para averiguação na sede da Polícia Federal, já que a cor do carro, não batia com a documentação apresentada”, iniciou a nota.

“O artista fez recentemente uma alteração da cor preta para envelopamento da cor vermelha. Ao chegar na corporação, Ryan deu seu depoimento e logo foi liberado, já que nada tem a ver com o rumo da indagação. Em tempo: o artista encontra-se em estúdio para gravação de novo clipe”, finalizou o esclarecimento.

Ele ainda contou detalhes nos stories: “Saí de casa na intenção de gravar dois clipes. E no meio desse trajeto até o clipe fui abordado pela Força Tática. O cara me levou para a delegacia, a polícia não está errada, eu reconheço meu erro. Meu carro é preto, e eu tinha deixado vermelho e não tinha mudado no documento. Aí tá ligado, os caras me levaram para a delegacia e bafafá pra cá e pra lá. A ideia da mídia é sempre colocar nós MCs como tráfico de drogas. Mas mano, não tem como, os números não mentem”, explicou o funkeiro.