Emocionada, Ana Maria comoveu a web ao realizar sonho de fã

Genteeee, Ana Maria Braga se emocionou horrores no Mais Você desta quinta-feira (21) ao contar que realizou o sonho de um fã, que escreveu uma cartinha pedindo para conhecer a decoração natalina do estúdio do Mais Você. Durante o papo com o nosso amado Gil do Vigor, ela disse que presenteou o artesão Vitor Hugó com uma viagem para São Paulo para ver os enfeites de Natal do programa e ainda mostrou toda a emoção do baiano ao conhecê-la. Assim como o público nas redes sociais, Gil não segurou suas lágrimas. “Só de contar de novo eu já choro”, disse Ana Maria

Vítor Hugó trabalha com decoração de festas e contou que tudo o que sabe, ele aprendeu com as dicas dadas por Ana Maria no Mais Você. Na carta que mandou para o programa, ele disse que faz laços e guirlandas, enfrentou um incêndio que destruiu seu local de trabalho e também ressaltou que superou a morte do pai graças ao artesanato.

Após ser “capturado” em Salvador pela produção do Mais Você, Vítor pousou em São Paulo e, muito emocionado, chegou ao estúdio no momento em que a equipe do programa decorava o local. E quando foi ver o resultado da produção, deu de cara com Ana Maria e Louro Mané, e aí a emoção tomou conta do lugar.

“Eu te agradeço muito, tudo o que eu aprendi foi com você. Tudo que eu passei na minha vida eu acho que foi para chegar nesse momento”, disse Vítor, soluçando de tanto chorar diante de Ana Maria.

