Emily Garcia rebate acusações de traição: “Crime”

Influenciadora usou as redes sociais e disse que vai processar quem falar que ela traiu Jon Vlogs após polêmica envolvendo os dois e até unfollow no Instagram

Depois de muita conversinha entre os dois, e muita polêmica envolvendo até uma possível traição, Emily Garcia resolveu usar as suas redes sociais para mandar o recado para quem quiser se intrometer no seu relacionamento com Jon Vlogs. A musa disse que acusações sem provas é crime e que pretende processar quem acusá-la de traição.

“Só digo uma coisa: acusar sem provas é crime, eu não TRAÍ ninguém, estava com meus amigos e isso não aconteceu em nenhum momento. Parou gente, não aceito esse tipo de acusação. E quem continuar falando isso vai levar processo sim. Acusar sem provas é crime”, escreveu.

Não vou ficar sendo atacada por algo que não fiz, já estou enfrentando muitas coisas na minha vida, em momento algum vim pra internet expor nada, mas já que isso aconteceu e vocês se sentem tanto no direito de me acusar sem saber, saibam que aqui não é terra sem lei. — Emily Garcia (@garcciaemy) April 25, 2023

Já estou enfrentando muitas coisas na minha vida, mas tacar pedra sempre será a melhor maneira pra vocês, já é segunda vez que por surto de ciúmes do outro lado eu sou exposta ao ridículo, NÃO VOU ACEITAR MENTIRAS! Falou vai ter que provar. — Emily Garcia (@garcciaemy) April 25, 2023

Emily ainda diz que está muito triste e que é gente normal, como a gente. “a diferença é que por ser figura pública tudo se torna uma tempestade, ridículo a exposição de um assunto que era pra ser tratado no off, mas uma vez repito, NÃO VOU ACEITAR ACUSAÇÕES FALSAS”, finalizou.