Emanuelle Aráujo ataca paparazzi: “devia procurar outra profissão”

Para começar aqui nossa história, quem deveria procurar outra profissão é você querida, cafona é tratar um profissional que estava exercendo seu trabalho com o desprezo que você tratou. Será que podemos chamar esse tipo de pessoa de artista?

Na noite de ontem, 27, a atriz Emanuelle Araújo atacou um paparazzi após perceber que estava sendo fotografada no Rio de Janeiro: ““Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, eu sou meio out school ainda mais nesse negócio de internet: ‘Ainda existe paparazzo? Isso não tá cafona não?” comentou ela em seus Stories no Instagram.

Além disso, Emanuelle publicou uma foto do profissional e mandou ele procurar outra profissão, expondo desnecessariamente o fotógrafo. Se não quer ser fotografada na rua, não devia estar nas profissões de atriz e cantora que ela diz que é.

Em uma conversa que tive com Rodrigo Abrão, ele contou que foi completamente desconfortante o tratamento de Emanuelle Araújo com ele: “Foi umas situação bem complicada, eu estava exercendo minha profissão , meu trabalho, é uma coisa que eu já faço já tem alguns anos. Foi a primeira vez que passei por uma situação assim, mas da pessoa me chamar de cafona, mandar eu procurar alguma coisa para eu fazer, foi um pouco desagradável.”

O fotógrafo que estava ali fazendo seu trabalho honestamente, ainda completou que está na profissão há anos e que ama o que faz. “Eu tenho família e sustento minha família com minha profissão, com a profissão de fotógrafo, de paparazzi. Eu achei que não tinha necessidade dela me expor, e muito menor falar para eu procurar outra profissão, até mesmo porque meu trabalho é digno, meu trabalho é digno eu tenho orgulho de ser paparazzi.”