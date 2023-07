Em recuperação, Stênio Garcia revela medo após internação: “Meu medo era não conseguir mais voltar a andar”

Recentemente, o ator passou uma semana internado após ser diagnosticado com uma infecção no sangue.

Amores, na tarde desta quinta-feira (13), após passar uma semana internado e ser diagnosticado com septicemia aguda, mais conhecida com infecção no sangue, o ator Stênio Garcia, que atualmente está se recuperando em casa, publicou em seu instagram um vídeo onde ele mostra que, aos poucos, está voltando a realizar atividades físicas.

Na legenda de sua publicação, o ator revela que, durante o tempo em que passou no hospital, seu maior medo era perder sua capacidade de andar e realizar atividades do cotidiano sozinho.

“Depois de quase uma semana no hospital, tive alta para continuar me recuperando em casa e meu medo era de perder a autonomia e não conseguir mais voltar a andar e fazer as coisas sozinho. Mas minha mulher e anja a @mari_saade insistiu em começar a me reabilitar, com movimentos leves e necessários para o dia a dia, e espero com muita fé e perseverança daqui a pouco conseguir retomar a minha rotina”, revelou.

Por fim, Stênio agradece a todos que estão envolvidos no seu processo de recuperação e pede que seus fãs continuem fazendo correntes de orações para ele, afirmando acreditar que dias melhores estão por vir.

“Peço que continuem na corrente de orações e sempre que for conquistando mais coisas, vou dividir aqui com vocês que tanto oraram e torcem por mim. Sou muito grato aos médicos do hospital Samaritano que me salvou, a toda equipe de enfermagem e nutrição, a minha mulher que não me deixou um segundo e está em casa me reabilitando e a toda essa energia maravilhosa de orações que estou recebendo porque dias melhores estão chegando”, finalizou o ator.