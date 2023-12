Em podcast, Renato Cariani critica Rodrigo Goés

O influenciador, que está sendo investigado pela Polícia, cita oportunismo da parte do colega de profissão.

Durante a sua participação no Flow Podcast, revoltado, o influenciador e empresário Renato Cariani teceu diversas críticas sobre o também criador de conteúdo Rodrigo Goes.

“Um cara que sempre admirei, reconheci, soltou um vídeo totalmente tendencioso, reagindo à reportagem do ‘Fantástico’ e ao vídeo que eu estava explicando… Fiquei tão chocado com o que ele falou, liguei para o meu advogado (…) É uma investigação, você não é policial, quem é você para fazer essas caras (de desconfiança), para me julgar? Quem é você para me condenar? Você tinha que (falar) ‘calma, pessoal, é uma investigação’’, iniciou Cariani.

Contudo, Renato rejeitou o pedido de desculpas que foi feito por Góes, reafirmando uma decepção com o colega de profissão e citando um possível oportunismo de Rodrigo.

”Eu descubro, nessas horas, os falsos amigos. Os falsos amigos se revelam, e são nojentos. Eles são asquerosos’’, afirmou.