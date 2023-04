Em meio a boatos de divórcio, MC Guimê recebe o apoio de Lexa em fase de recomeço

O cantor está passando pelo processo de recomeço, após ter sido expulso do BBB 23, por importunação sexual.

Gente, ao contrário do lutador Cara de Sapato, que não aceitou e recentemente insinuou, de forma bem direta, que sua expulsão do BBB foi armada, o cantor MC Guimê, que também foi expulso do reality, aparentemente, reconheceu o seu erro e está tentando recomeçar sua vida.

Em suas redes sociais, o cantor publicou um trecho de sua nova música, na qual, nas entrelinhas, ele cita o programa e reconhece o seu erro como um aprendizado.

“A vida é um aprendizado e a rua ensina, nasci para ser campeão […] Se você vence ou perde faz parte da lição”, canta o cantor.

E não é que esse post rendeu? Além do apoio de diversos internautas, de uma forma bem discreta, alguém muito especial e inusitado prestou apoio ao cantor, a sua esposa Lexa, que foi uma das principais vítimas do erro do cantor dentro do programa.

Vale lembrar que desde a expulsão de Guimê, diversos rumores de que Lexa havia pedido o divórcio surgiram, porém, em nenhum momento eles foram confirmados pela cantora ou pelo ex-BBB.