Mara Maravilha diz que quem escuta Ilariê da Xuxa é débil mental. Nem o capeta chega perto da maldade de Mara!

Mara Maravilha debocha de música de Xuxa, Ilariê.

Em bate papo no Programa do Ratinho Mara Maravilha mais uma vez abriu a torneirinha da maldade

O que dizer de uma pessoa que é conhecida por suas falas, que para uns podem ser polêmicas, mas na verdade, parece um recalque latente!

Em entrevista ao programa do Ratinho, aliás…. Carlos Massa… vamos melhorar o casting de convidados do programa?! Mara Maravilha deu sua opinião “super necessária” em forma de música sobre a canção de Xuxa. Ela e Sérgio Mallandro estavam respondendo às perguntas do apresentador e Mara chamou Sergio de puxa saco quando ele citou a Rainha dos Baixinhos. O apresentador Ratinho, como gosta de colocar uma lenha na fogueira, disse que os dois eram puxa-sacos…

Visivelmente irritada, aliás se tem uma coisa que Mara não passa em seu semblante é paz e serenidade, ela levantou e cantou sua versão: “O senhor pediu para eu cantar “Ilariê”e eu tenho a minha versão da letra. Presta atenção na letra. Está na hora, está na hora da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa e virei débil mental. Ilari, ilari, ilariê, oh-oh-oh… Ilariê oh-oh-oh”

Feio né? Sergio Mallandro ainda continuou defendendo Xuxa e Ratinho a alertou que a apresentadora poderia ficar com raiva dela. A fofa cheia de energia positiva respondeu: “Estou pouco me lixando…”

Mara Maravilha, porque ao invés de cantar Ilariê você não cantou sua canção “Virgem das Virgens”?