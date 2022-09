Eliezer diz não usar cueca: “Não tenho no armário”

Ex-BBB relatou nunca ter usado cueca em conversa com seus seguidores

Pai amado, o passarinho vai fugir em qualquer momento. Eliezer disse que não gosta de cueca e que nunca nem usou a peça íntima. Viih Tube, segura esse homem! Em conversa com seus seguidores no Instagram, Eli ainda disse que nem tem a peça no armário.

Os seguidores do publicitário perguntaram o motivo dele não usar cueca e ele respondeu: “Porque eu não gosto de cueca. (…) Não tenho cueca no meu armário”.

