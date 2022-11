“Ela não chora, nem ri para nada”, dispara Sônia Abrão sobre Fátima Bernardes no The Voice

Apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ alfinetou a apresentação da competição musical da Globo

Sônia Abrão segue sendo uma das jornalistas de fofoca que alimenta muito bem as fofoqueiras de plantão com seus comentários sobre a rede de famosos. Ontem (16) a apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ criticou a apresentação do The Voice pela Fátima Bernardes, dizendo que a jornalista não tem expressão para o tipo de programa em que foi colocada.

“Ela não chora e nem ri para nada, a cara dela é sempre a mesma”, disparou Sônia Abrão.

Márcia Piovesan ainda ajudou no comentário, dizendo que a apresentação não a convenceu. “Ela é uma jornalista de raiz e eu acho que para apresentar esse tipo de programa não me convenceu”, disse.