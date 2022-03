“Vi muito ego e muita vaidade, gente medindo seguidor”, dispara Samyra Show sobre Farofa da Gkay

Cantora foi convidada para cantar na festa e diz que não aguentou medição de quem tinha mais seguidores

A gente sabia que tinha algo, e bastou o evento da influenciadora Gkay ficar maior para os podres começarem a surgir. Samyra Show foi convidada pela própria organizadora para cantar na Farofa da Gkay, mas não aguentou a medição de quem tinha mais seguidores, contou em podcast.

“Vi muito ego e muita vaidade, gente medindo quem tem mais seguidores. Eu não aguentei, eu sou melhor do que eles, eles são melhor do que eu? Não!”, disparou a cantora.

Nada de novo sob o sol, nós já imaginávamos que seria assim, só bastou vir a confirmação. A morena ainda conta que a foi convidada para cantar na festa pela Gkay em seu Whatsapp particular.

“Muito ego e muita vaidade, gente medindo seguidor”, dispara Samyra Show (Foto: Reprodução)

“Ela veio no meu Whatsapp não foi no meu direct, quando eu cheguei lá ela não desceu nem para me dar oi. Quando eu subi, já que ela não veio, educadamente, fui lá no quarto dela e ela agradeceu, depois saiu como se eu fosse nada”, conta Samyra.

Gkay, organizadora da Farofa (Foto: Reprodução)

Será que a vida real é bem diferente do que vemos nas redes e a influenciadora não é todo esse carisma que a gente conhece? Fiquei curiosa, vamos marcar um encontrinho, ou será que recebo o convite da Farofa?