 Édgar Vivar, nosso eterno Seu Barriga, pede que o seriado Chave volte a ser exibido: “É assombroso”

O seriado mexicano, de humor, parou de ser exibido em 2020, devido a uma batalha comercial entre a Televisa e os herdeiros de Bolanõs.

Gente, aparentemente não é só eu em quem estou sentindo falta de, pra mim, um dos melhores seriados que já existiram, o ‘Chaves’. Em uma entrevista ao ‘F5’, durante os bastidores da série ‘No Corre’, o ator Édgar Vivar, nosso eterno Seu Barriga, se mostrou irritado com o fim da transmissão do seriado de humor, que encantou gerações.

“Quero que ‘Chaves’ volte a ser transmitido logo, é assustador o que está acontecendo. É lindo ver que, depois desses três anos sem estar no ar, a série segue tendo entusiasmo e carinho”, desabafou nosso eterno Seu Barriga.

Para quem não sabe, em julho de 2020, o famoso seriado de humor parou de ser exibido em mais de 20 países, dentre eles no Brasil, devido a um desacordo comercial entre a Televisa, a emissora mexicana responsável por produzir o seriado, e os herdeiros de Roberto Gómez Bolanõs.

Os herdeiros do intérprete de Chaves, possuem os direitos intelectuais da obra, por meio do grupo Chespirito. Com isso, a televisa pagava aos herdeiros para poder exibir o seriado, porém, o contrato não foi renovado pois o presidente do Chespirito propôs um aumento no valor contratual, que não foi aceito pela emissora, fazendo com que o seriado de humor deixasse de ser exibido na programação brasileira, após 35 anos.