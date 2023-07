É fato! Luísa Sonza está vivendo um affair com um dos homens mais gostosos e galanteadores do Rio de Janeiro, Chico Veiga

A cantora já está solteira há algum tempo e não deixa de dizer que pretendende viver um affair romântico quando tudo der certo

Vira e mexe eu conto as coisas da vida amorosa de Luisa Sonza por aqui, não? Acontece que agora ela aumentou os boatos de um possível affair com Chico Veiga. A loira publicou um comentário na foto da influenciadora que deixou as fofoqueiras com a pulga atrás da orelha para saber se está rolando algo ou não entre os dois.

“Única e exclusivamente meu”, comentou a cantora. “Alô, você disse que era nosso segredo”, respondeu. “Eu gosto de surpreender”, rebateu a artista.

Já não é a primeira vez que a loirinha do pop se declara para alguns famosos do pedaço. Ps. Não demora muito para que ela use suas redes e diga que a relação não deu certo por ela ser canceriana. Aloca!