Durante discussão, Rosiane Pinheiro joga água na cara de Ingrid Ohara

O clima entre as ex-peoas esquentou durante o podcast “Link Podcast”.

Se enganou quem achou que as confusões da 14ª edição de ‘A Fazenda’ terminariam dentro do reality. Nesta terça-feira (01), durante a exibição do podcast “Link Podcast”, o clima esquentou entre as ex-peoas Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro. Além delas, o ex-peão Bruno Tálamo, também estava presente na ocasião.

A discussão entre as ex-peoas começou logo após Ingrid ser questionada a respeito das acusações que a mesma sofreu da colega de confinamento na noite em que foi eliminada do reality.

“Naquele momento eu não tive reação, todo mundo perguntou porque eu não revidei e eu não esperava. O que eu falei quando a Dri [Adriane Galisteu] perguntou, sobre uma pessoa que não está vivendo o jogo e eu falei a Rosi. E eu falei mais como até um conselho de amiga”, contou a influenciadora.

Brava e com o tom de voz cada vez mais alto, a dançarina começou a rebater: “Eu falo o que eu quiser, na hora que eu quiser”.

Tentando acalmar os ânimos que estavam exaltados, Bruno entrega uma água para Rosi beber, porém, ao invés de beber e tentar se acalmar, a ex-peoa começa a jogar todo o líquido na cara de Ingrid.

Devido ao clima tenso que se instaurou no estúdio, o episódio do podcast foi finalizado.