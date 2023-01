Dudu Camargo é afastado do SBT

De acordo com o site TV Pop os comentários sobre Maísa Silva teriam desagradado a cúpula da emissora

Férias forçadas? O SBT deu cinco semanas de afastamento para o comunicador e jornalista Dudu Camargo e os boatos que correm soltos, alimentados pelo site TV Pop, contou que tudo seria motivado pelo comentário polêmico que o jornalista fez de Maísa Silva, a estrela de Sisi.

“Imagina se eu tivesse matado a Maisa? Não matei a Maisa. A pessoa não é correspondida… Ok, vida que segue! Não precisa matar como esse aí fez”, disse Camargo no programa matinal enquanto apresentava o caso de um homem que tinha matado uma mulher.

Os apresentadores do Primeiro Impacto estariam proibidos de tocar nesse assunto, afinal, ninguém tem dito o real motivo do afastamento do apresentador mais jovem do SBT. Língua grande e solta demais, talvez?