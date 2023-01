Dudu Camargo compara o fora que levou de Maisa com um caso de feminicídio: “Não matei a Maisa”

Após a triste comparação, internautas ficaram revoltados com o apresentador.

Gente, já se passaram 5 anos e até hoje o apresentador Dudu Camargo não superou o fora que ele levou em rede nacional da maravilhosíssima atriz Maisa Silva. E como se já não bastasse não ter superado, na manhã desta quarta-feira (04), o jornalista comparou a situação com um suposto feminicídio a qual ele estava noticiando, o que revoltou internautas.

Durante a apresentação do programa Primeiro Impacto, programa jornalístico que é apresentado por ele e pelo jornalista Marcão do Povo, Dudu estava noticiando o triste caso da jovem Itamara Eny de Freitas, de 19 anos, que foi encontrada morta e que tem como principal suspeito do crime, um homem que havia sido rejeitado pela moça.

Após passar os detalhes do caso para os telespectadores, o jornalista fez a triste comparação do crime com o fora que levou da atriz, em 2017, durante o programa Silvio Santos.

“Imagina se eu tivesse matado a Maisa? Não matei a Maisa. A pessoa não é correspondida… Ok, vida que segue! Não precisa matar como esse aí fez”,

Com a repercussão da fala do jornalista, diversos internautas ficaram indignados com a postura de Dudu e utilizaram as redes sociais para se posicionarem. “Que comparação mais absurda”, disse um. “Eu fiquei incrédulo quando ouvi essa fala dele”, afirmou outro.

DUDU CAMARGO

– Imagina se eu tivesse matado a Maisa? Eu não matei a Maisa!#PrimeiroImpacto pic.twitter.com/ldiXZMwYov — Luiz Ricardo (@excentricko) January 4, 2023