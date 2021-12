Drogada, Angel confessa que matou Alex.

Angel será drogada por Cristiano e fará uma revelação sobre a morte de Alex. ela confessa que matou Alex na lancha.

Angel será drogada pelo boy magia Cristiano e confessará tudo a ele sobre a morte de Alex.

Novos desdobramentos tomam conta dos próximos capítulos de Verdades Secretas 2. Caminhando para a reta final, a novela de Wlacyr Carrasco, vai começar a pegar fogo! Isso porque Angel (Camila Queiroz) confessará que matou Alex (Rodrigo Lombardi).

Cristiano descobre o corpo de Alex no mar. Foto: Reprodução.

A modelo não fará toda esta revelação por livre e espontânea vontade, óbvio, porque de boba a querida Angel não tem nada. Ela será drogada por Cristiano, que voltou ao caso da morte de Alex contratado por Giovana (Ágatha Moreira).

Com o resultado do laudo, Angel estará livre. Foto: Reprodução.

Todo este babado vai rolar pois, Cristiano achará o corpo do pai de Giovana no mar. Mas o resultado da necropsia será diferente das declarações de Angel. De acordo com o laudo médico, a causa da morte será por afogamento. Logo, Angel estará livre da acusação… mas, até quando?