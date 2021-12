Lula ri e chama estúdio de podcast de muquifo.

O ex-presidente Lula esteve presente para uma entrevista em um dos mais famosos podcasts do Brasil, o Podpah.

Em entrevista ao Podpah, Lula brincou com os apresentadores e comparou o estúdio de gravação a um muquifo.

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva foi entrevistado pelo Podpah, podcast criado por Igão e Mítico e que é considerado um dos maiores projetos do gênero em terras brasileiras.

A transmissão da entrevista de Lula já conta com mais 4 milhões de views. Foto: Reprodução.

A entrevista do ex-presidente Lula para a dupla já é considerada a maior transmissão via Youtube do ano. Os views já passaram de 4 milhões e muito se comenta sobre as declarações de Lula nas redes sociais.

Lula brincou com os entrevistadores. Foto: Reprodução.

Tudo correu de maneira leve, com muitas risadas e brincadeiras entre os participantes. Tanto que antes da entrevista começar Lula comparou o estúdio do Podpah com um muquifo. Ao começar a gravação Mitico revelou ao colega de podcast que Lula havia chamado o estúdio de muquifo. E Lula respondeu: “eu achei que era um negócio pomposo… só não é pior que o estúdio do Stucker… você vai ver o que é muquifo!”

O ex-presidente falou sobre assuntos variados. Foto: Reprodução.

Entre o bate-papo, Lula também falou sobre sua história, dos protestos, da criação do Partido dos Trabalhadores e da atuação do Governo atual na pandemia.

A entrevista completa você pode conferir no canal do Podpah no Youtube bebê. Se joga!