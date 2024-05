Drake é banido, para sempre, do festival Rock in Rio: “Ele não merece estar no Brasil”

mores, que babadooo! Durante uma entrevista ao O Globo, o empresário e idealizador do Rock in Rio, Roberto Medina afirmou com todas as letras que o cantor de rap Drake não seria mais convidado para participar desse incrível festival.

Segundo o empresário, Drake não será contratado para cantar no festival devido ao trabalho excessivo que ele deu na edição de 2019 e a sua falta de educação.

“Ajudei o Zé Ricardo com algumas coisas que achei pesquisando o perfil do Drake, que não vou contratar nunca! Não quero! Esse cara não merece estar no Brasil, não é educado (na edição de 2019, Drake deu muito trabalho ao festival, começando pela não autorização da transmissão de seu show)”, afirmou Medina.

Continuando, ele cita alguns dos artistas que ele acredita que serão grandes sucessos na edição deste ano do festival, que acontecerá entre os dias 15 e 23 de junho de 2024.

“Mas pesquisando, encontrei Travis Scott. Acho que é o que vai vender mais rápido e eu não tinha ideia do tamanho dele. Mariah vai explodir, tem uma longa carreira. Gosto da Katy Perry, acho bonito o show, vou assistir. E tem a música brasileira com grandes nomes, pegando todas as idades, muito sentimento colocado ali”, comentou o idealizador do evento.