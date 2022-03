Internautas acusam Douglas Silva de homofobia no ‘BBB22’

Segundo a web, o ator usou um termo homofóbico ao se referir a Pedro Scooby

Aqui não passo a mão na cabeça de participante nenhum! Na matéria do desdém de Laís, citei que Douglas Silva não ofendia ninguém, mas na madrugada desta sexta-feira, (4), o ator teve uma fala que viralizou na web no fim desta manhã, que não é aprovada por mim.

Ao comentar que Pedro Scooby tinha quebrado o som do quarto do líder durante sua liderança, o ator disse: “a mão de bicha do Pedro quebrou o som”. Ao assistir ao vídeo, os internautas se dividiram entre “bicha” e “bicho”, então deixo aqui para você, leitor(a), ter sua opinião.

DG fazendo um comentário homofóbico pic.twitter.com/pwGYw1YXfQ — Clara. ʲᵈˢ 🇸🇮 (@Claracomentando) March 4, 2022

Se realmente for “bicha”, não passo a mão na cabeça do ator, pois a fala foi extremamente pejorativa aos homossexuais e espero, que no mínimo, os administradores das redes sociais do participante se posicionem. Foi feio hein Acerola? Se quer respeito, saiba respeitar!