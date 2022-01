MC Mirella rebola de calça transparente e fio dental e recebe chuva de dólares em boate

MC Mirella esta em Orlando com sua turma de amigos. Ela foi para uma boate e ganhou uma chuva de dólares de um boy.

MC Mirella parou a festa ao dançar sensualmente e recebeu uma chuva de dólares.

Feliz da vida! É o poder da bunda meus amores! Você aí de casa já pensou em dançar em uma boate ou evento e receber uma chuva de dinheiro? Acha que isso é impossível? Mas não é e eu posso provar!

Vamos concordar que terminar seu casamento com Dinho foi libertador para a cantora. Mirella está mais bonita, leve e dona de si!

Pois bem, Mirella está em Orlando com sua turma. E na boate começou a dançar quando ela mesma fala em vídeo, um boy cismou com ela e a chuva de dólares começou e quanto mais Bad Mi rebolava, mais caíam notas!

Seus amigos, muito espertos e chocados com a cena, trataram de coletar todas as notinhas que caíam. Tanto que queria ficar com 90% do dinheiro e Mirella com apenas 10%. E vocês acham que a cantora aceitou esta divisão? Óbvio que não bebês! Mirella decretou para os amigos: “Quero 50%, esse dinheiro veio de mim!”

E algo me chamou atenção tanto quanto a chuva de dólares! Todo mundo agora tem dentinhos de Mentex? Se colocar numa sala escura, uma luz negra, fica facílimo achar esta galera porque os dentes vão brilhar feito neon!