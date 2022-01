“Sou bloqueada pela Nicole Bahls até hoje, mas mesmo assim eu dou like”

Não é só Juju Salimeni que é bloqueada por Nicole Bahls, Fernanda Larceda também. A mendigata contou a treta entre elas.

Juju Salimeni promoveu uma reunião com ex-panicats em seu Podcast e Fernanda Lacerda (Mendigata) falou sobre sua treta com Nicole Bahls.

Saudades das Panicats? Juju Salimeni reuniu uma parte do casting de garotas que passaram pelo programa Pânico para um bate papo sobre suas experiências dentro da atração e é óbvio que um nome apareceria na conversa: Nicole Bahls.

Foto: Reprodução

Nicole foi uma das panicats mais polêmicas, não à toa, por conta de seu temperamento, Bahls ficou na geladeira do Pânico e colecionou tretas com outras garotas, entre elas Juju Salimeni e Fernanda Lacerda, a Mendigata.

Foto: Reprodução

A dinâmica foi a seguinte: Juju falava um nome e as panicats Jaque Khury, Carol Narizinho, Thaís Bianca e Fernanda Larcerda levantavam plaquinhas de like e dislike para a personalidade. Um shade amores! Na conversa, Fernanda contou que é bloqueada no Instagram de Nicole e que as duas tiveram uma treta dentro do programa, mas que mesmo assim dava seu like para a musa. Afinal Nicole foi bacana com ela e a ajudou muito.

Foto: Reprodução

Juju também disse ser bloqueada por Nicole, por conta suas brigas no passado, mas fez um apelo: “Desbloqueia a mulherada Nicole”!

Será que Bahls toparia ir ao podcast de Juju e falar tudo que rolou nestes anos de Pânico? Seria memorável, não acham?