Diretora da Xuxa pediu pra Angélica mudar o cabelo nos anos 90

No programa “Angélica: 50 & tanto”, Angélica conversa com Eliana e Xuxa sobre temas comuns entre elas.

Amoooooores, finalmente chegou o grande dia! O documentário da nossa amada e querida Angélica estreou neste domingo (26) na Globoplay e também irá ao ar no Fantástico. E para nossa alegria o episódio de estreia é com o trio de loiras mais amado da TV brasileira. Sim, Eliana e Xuxa foram convocadas para participar do projeto da amiga.

Teve um momento que o papo foi sobre cabelo e Angélica aproveitou para jogar na mesa que uma ex-diretora da eterna rainha dos baixinhos falou para ela nos anos 90. Sim, meus lindos, é da Marlene Mattos de quem Angélica vai falar. Ela disse que essa tal diretora simplesmente disparou para ela a seguinte ordem: “Muda esse cabelo, porque a Xuxa pediu pra você mudar.” A mulher de Luciano negou, e então ela disparou novamente: “Ela (Xuxa) tá muito chateada com você.” E catem a reação da Xuxa ouvindo essa história, completamente horrorizada feat. chocada assim como eu.