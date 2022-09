Diretor de imagem da ‘A Fazenda’ é demitido, devido a rivalidade entre Deolane e Deborah

Essa decisão foi tomada para que não haja o comprometimento da imparcialidade do reality.

E não é que os barracos da 14ª edição da ‘A Fazenda’ estão trazendo B.O. até para as pessoas aqui de fora. Um dos funcionários da TeleImage, empresa responsável pela produção técnica do reality, foi demitido nesta segunda-feira (26), após o mesmo divulgar uma foto dos bastidores do programa do último sábado.

O diretor de imagem, Moises Soares, publicou uma foto onde os internautas deduziram que o mesmo estava declarando torcida à advogada Deolane.

Incomodados com a situação os fãs da peoa Deborah, começaram a suspeitar de uma possível parcialidade vinda do programa, já que as peoas trocam farpas diariamente.

De acordo com a produtora, por ter ‘tomado um lado’ na briga, o funcionário foi desligado da empresa para que não comprometesse a imparcialidade do programa.