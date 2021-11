“Deve tá querendo dar pro Padre”

Um episódio inusitado aconteceu na Paróquia de São Geraldo na cidade de Salinas MG, um padre chamou a mulher de capeta.

O escandaloso padre que poderia ter se resguardado e pregado o evangelho aos fiéis preferiu chamar a mulher de capeta e dizer que ela queria dar…

Um situação um tanto quando inusitada, pra não dizer bizarra marcou a internet já nesta segundona… é fato que quando fazemos transmissão ao vivo, seja do quer for o conteúdo, os haters aparecem…

Padre Deangeles se exaltou ao falar de Lucimar. Foto: Reprodução.

Mas será que é normal um padre ter haters? Na Paróquia de São Geraldo em Salinas sim e ela se chama Lucimar. Em live no Facebook, em que transmitia a missa de finados do dia 02 de novembro, O Padre Deangeles recebeu críticas de uma mulher chamada Lucimar… mas ao que tudo indica, os moradores e fiéis da Paróquia gostam do diácono. Ai se não gostarem né…

Os dias se passaram e Padre Deangeles resolveu mandar a real para a Lucimar: “O diácono está com medo de falar porque ontem, na missa das 19h, uma capeta da Paróquia Santo Antônio, chamada Lucimar, estava falando mal de mim na transmissão. Ela está banida da página. Imagina, a gente celebrando missa de finados, um demônio de uma mulher, sem o que fazer, do outro lado, com missa na paróquia dela, na nossa paróquia, criticando o que eu estava falando. A gente que está transmitindo não vê. Quando chega em casa só escuta a notícia e povo revoltado. É o capeta mesmo, não é coisa de Deus. Se não está gostando do que está ouvindo, muda. […] Estava muito em paz. A missa das 19h foi linda. Não falei heresia, só falei coisa bonita, não soltei palavrão para ela me criticar. É ódio puro, ciúmes. Deve está querendo dar para o padre. Desculpa, mas é isso”. O vídeo é do Blog do Noblat no Twitter:

Lucimar falou mal do padre. Veja como ele respondeu. pic.twitter.com/zyEvY57CPP — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) November 18, 2021

O padre Deangeles também possui um canal no Youtube e transmite as missas da Paróquia de São Geraldo pelo Facebook.

Padre Deangeles em missa responde Lucimar. Foto: Reprodução.

Eu fiquei como?! Em choque! Padre Deangeles não economizou nos adjetivos à Lucimar que agora vai pensar duas vezes antes de opinar sobre a missa do Padre Deangeles. E quanto ao padre… que destempero heim! Segura onda amigo!

Igreja… ao invés de ficar correndo atrás dos gays, que tal dar uma olhadinha do Padre Deangeles e ver se ele poderá ser penalizado? Beijos de luz…