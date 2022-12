 “Desculpa, não vou ficar no programa hoje não. Eu quero que o Tite vá para a …”, afirma Jojo Todynho prestes a abandonar o Central da Copa 

Mesmo não entendendo muito de futebol, a cantora apontou diversas decisões tomadas por Tite ontem, durante o jogo, as quais ela julga erradas.

Amores, acredito que assim como eu todos os brasileiros estão com sentimento de luto após o fim do jogo da nossa seleção na tarde de ontem (09), onde a Croácia ganhou do Brasil nos pênaltis, eliminando assim o nosso país da Copa do mundo 2022. porém existem algumas pessoas mais exaltadas que outras, esse é o caso da cantora e apresentadora Jojo Todynho,

Na madrugada deste sábado (10), durante a exibição do programa Central da Copa, o qual Jojo é uma das apresentadoras, a cantora admitiu estar revoltada com a eliminação da nossa seleção, apontando algumas decisão tomada por Tite que ela julga terem sido erradas.”O Neymar tinha que ter sido o primeiro. Que isso, gente! Ele [Tite] já começou errando aí, que ele tirou o Vinicius Jr, para botar o Rodrygo. Que isso, cara? Garoto imaturo para bater pênalti. Não existe isso. É garoto. Como que ele vai tirar Paquetá do negócio. Não existe isso”, apontou a apresentadora.

Revoltada, a cantora até ameaçou não participar daquela edição do programa e revelou o desejo de ser amiga do ex-craque do Corinthians e apresentador do programa Donos da Bola, Neto, que também armou um escarcéu após a eliminação do Brasil.

“Estou indignada. Desculpa, não vou ficar no programa hoje não. Eu quero que o Tite vá para a … Vou me retirar. Não é possível. Quero virar amiga do Neto”, afirmou Jojo.

Por fim, a anfitriã do programa afirmou que o, agora, ex-técnico da seleção virou as costas para a nação brasileira, chegando a ficar sem palavras para concluir seu raciocínio. “Ele [Tite] virou as costas para a gente. Eu não entendo de futebol, mas quem viu o jogo viu que o negócio estava…”

A Jojo Todynho indignada com o Tite, ao vivo na Globo, é o meu novo vídeo favorito. pic.twitter.com/LIAo1wedsC — Central Reality (@centralreality) December 10, 2022