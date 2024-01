Descubra porque o relacionamento de Amaury Lorenzo chegou ao fim

Apesar do ator e do diretor não terem se pronunciado sobre o assunto, amigos próximos do ex-casal colocaram a boca no trombone.

Amores, recentemente contei para vocês sobre o fim do relacionamento do ator Amaury Lorenzo com o diretor Sergio Lobato. Pois bem, apesar de nenhum dos dois terem dado detalhes sobre o término, alguns amigos próximos ao ex-casal, resolveram colocar a boca no trombone. De acordo com eles, o caos entre o casal começou logo após o ator se mudar da casa onde morava com o diretor, em São Gonçalo, devido a praticidade para participar dos diversos convites que começou a receber, após o romance de seu personagem, Ramiro de “Terra e Paixão”, ganhar força entre os telespectadores da novela, quando também surgiram boatos de que o mesmo estava ficando com duas pessoas da novela. Além disso, apesar de estar a 6 anos junto com o diretor, Amaury nunca deixou que tal informação fosse parar nos holofotes de sua carreira, nunca tendo exposto o relacionamento deles para o público e nem ao menos ter citado o nome de seu parceiro de vida e maior apoiador de sua carreira.