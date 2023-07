Descubra por qual motivo Joelma teve que ser hospitalizada e cancelar seus shows

O diagnóstico da cantora foi descoberto pelo colunista Leo Dias, através de suas fontes pessoais, que incluem amigos de Joelma.

Minhas vidas, a cada dia que passa eu tenho ainda mais a certeza de que não existe nada que não possa ser descoberto pelo meu amigo, Leo Dias. E tenho que confessar, que eu amo isso!

Seguinte, vocês lembram que na última semana contei para vocês que a cantora Joelma teria cancelado os seus shows devido a problemas de saúde? Pois bem, de acordo com as fontes do colunista Leo Dias, onde, dentre elas estão alguns amigos próximos da paraense, a cantora teve que ser hospitalizada, em um hospital de Recife, no Pernambuco, devido a uma sinusite bacteriana, o que também estaria causando o constante inchaço no rosto de Joelma.

No último sábado (29), sem dar muitas informações, ela publicou em suas redes sociais uma atualização sobre o seu estado de saúde e agradeceu a todas as orações que vem recebendo de seus fãs.

“Meus babys, passando aqui pra atualizar vocês. Os dias de descanso foram maravilhosos, mas agora vou para o hospital cuidar da saúde 100%, fazer todos meus exames e seguir todas as recomendações. Quero agradecer muitão as orações de vocês, amo cada um!”, atualizou a cantora.